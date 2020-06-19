Медведчук обогащается вместе с Коломойским за счет схем поставок угля в "Центрэнерго"

Медведчук обогащается на коррупционных схемах Коломойского

После прихода к власти Владимира Зеленского и фактического захвата днепровским олигархом "Центрэнерго" государственное предприятие начало по завышенным ценам закупать уголь у подконтрольных Коломойскому и Виктору Медведчуку фирм.

Как выяснили журналисты проекта "Схеми", за полгода работы принадлежащей куму Путина компании "Синтез Ойл" с "Центрэнерго" доля частично записанной на Оксану Марченко фирмы в поставка сырья составила больше 25%.

Общая сумма контрактов превысила 1,6 миллиарда гривен, а цена угля оказалась намного выше средней по рынку. К примеру, в январе этого года тонну угля марки "Г" и "Т" государственное предприятие покупало за 2200, тогда как у других компаний то же сырье стоило всего 1850 гривен.

"Синтез Ойл" специализируется на перевалке и транспортировки нефти, а зарегистрирована она на кипрские офшорки, часть из которых фактически принадлежит Медведчуку.

Кроме того, эта компания фигурировала в участии в схемах по заработку на "Укртранснафте". В2016-м прокуратура совместно с СБУ проводили обыски в офисе фирмы в рамках расследования дела о хищении средств в особо крупных размерах должностными лицами госкомпании, контрольный пакет акций которой некогда принадлежал Коломойскому и, как выяснилось, частично родственнику Путина.

Сам Коломойский своей причастности к "Синтез Ойл" не отрицает, но говорит о том, что "не принимает управленческих решений".

Медведчук же партнерство с влиятельным олигархом прокомментировал в стиле "ничего личного, просто бизнес":

"В последний раз я общался с Коломойским около шести лет назад, но это не мешает нам иметь общее дело. Комфортно ли не комфортно - просто так случилось и так. Вопросы бизнеса - это вопросы бизнеса. Идеология тут не при чем.