Сергей Шкарлет Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Медведчук обогащается вместе с Коломойским за счет схем поставок угля в "Центрэнерго"

11:00
Медведчук обогащается на коррупционных схемах Коломойского - фото 1
Медведчук обогащается на коррупционных схемах Коломойского

После прихода к власти Владимира Зеленского и фактического захвата днепровским олигархом "Центрэнерго" государственное предприятие начало по завышенным ценам закупать уголь у подконтрольных Коломойскому и Виктору Медведчуку фирм.

Как выяснили журналисты проекта "Схеми", за полгода работы принадлежащей куму Путина компании "Синтез Ойл" с "Центрэнерго" доля частично записанной на Оксану Марченко фирмы в поставка сырья составила больше 25%.

Медведчук оказался серьезным бизнес-партнером Коломойского

Общая сумма контрактов превысила 1,6 миллиарда гривен, а цена угля оказалась намного выше средней по рынку. К примеру, в январе этого года тонну угля марки "Г" и "Т" государственное предприятие покупало за 2200, тогда как у других компаний то же сырье стоило всего 1850 гривен.

"Синтез Ойл" специализируется на перевалке и транспортировки нефти, а зарегистрирована она на кипрские офшорки, часть из которых фактически принадлежит Медведчуку.

Кроме того, эта компания фигурировала в участии в схемах по заработку на "Укртранснафте". В2016-м прокуратура совместно с СБУ проводили обыски в офисе фирмы в рамках расследования дела о хищении средств в особо крупных размерах должностными лицами госкомпании, контрольный пакет акций которой некогда принадлежал Коломойскому и, как выяснилось, частично родственнику Путина.

Сам Коломойский своей причастности к "Синтез Ойл" не отрицает, но говорит о том, что "не принимает управленческих решений".

Медведчук же партнерство с влиятельным олигархом прокомментировал в стиле "ничего личного, просто бизнес":

"В последний раз я общался с Коломойским около шести лет назад, но это не мешает нам иметь общее дело. Комфортно ли не комфортно - просто так случилось и так. Вопросы бизнеса - это вопросы бизнеса. Идеология тут не при чем.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коррупция Виктор Медведчук Игорь Коломойский Центрэнерго Новости
Схеми
Другое на тему
Коронавирус ускоряет распространение - фото 1
Украина снова поставила антирекорд по заболеваемости коронавирусом
10:00
Мангера посадили в следственный изолятор - фото 1
Суд посадил Мангера в СИЗО
08:00
Турки готовы с запозданием начать туристический сезон - фото 1
Без изоляции и тестов на коронавирус: Турция готова принимать украинских туристов
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15