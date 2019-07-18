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Медведчук накануне выборов снова смотался к Путину

Вчера, 21:00
Медведчук встретился в Путиным за несколько дней до выборов в Раду - фото 1
Медведчук встретился в Путиным за несколько дней до выборов в Раду

Лидер пятой колонны и один из рулящих скопищем недобитых рыгов под названием "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в четверг, 18 июля, метнулся к своему куму - террористу номер один Владимиру Путину.

Показательные переговоры о "дружбе между народами" и достижении "мира во всем мире" антиукраинские деятели провели в Питере прямо перед внеочередными выборами в Раду.

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О чем говорили Медведчук с Путиным вне камер, неизвестно, так что планы террористов по нашей стране остаются понятными, но в деталях не понятными.

А для картинки лидер захваченной у Рабиновича партии договорился с Путиным "о восстановлении отношений между Россией и Украиной". Само собой, суть спектакля была направлена на мобилизацию ватного электората и отправку уставших от войны украинцев на избирательные участки.

- Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной, - заявил главарь оккупантов своем пособнику, настояв также и на том, что "официальный Киев должен напрямую контактировать с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Медведчук же отчитался о своих попытках протопить за слив осуждающей русских резолюции в Европарламенте. Правда, сегодня украинская делегация все же не дала лоббистам РФ снова перевернуть все с ног на голову, так что от РФ потребовали выполнять Минские соглашения, а также в срочном порядке отпустить захваченных в Керченском проливе моряков.

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