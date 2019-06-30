ПАСЕ Выборы в Раду 2019 День Конституции 2019 Владимир Зеленский война на Донбассе

Медведчук купил почти весь "Интер" и планирует приобретение новых каналов

12:00
Медведчук купил "Интер" у Фирташа - фото 1
Медведчук купил "Интер" у Фирташа

Ватные деятели вовсю скупают украинские телеканалы, видимо стремясь повторить подвиг Коломойского, который создал Зеленского-Голобородько и посадил его на трон. Руководствуется ли Медведчук конкретно этим желанием, неизвестно, но контроль над большинством крупных каналов делает его влияние огромным.

Не так давно лидер шайки рыгов и главарь партии "Оппозиционная платформа - "За життя" Виктор Медведчук насыпал денег своему пророссийскому коллеге-олигарху Дмитрию Фирташу.

Медведчук везет в Украину дезертиров и пленного водителя (ФОТО)

Последнему финансы очень уж нужны, поскольку в ближайшее время его увезут из Австрии в Штаты, где могут посадить. Так что, наверное, Медведчуку и уговаривать своего пророссийского соратника слить ему 80% акций канала "Интер" не пришлось.

О продаже телеканала написали на канале в Telegram "Украинского Института анализа и менеджмента политики":

- При большой вероятности экстрадиции в США Дмитрий Фирташ активно "сбрасывает" активы своим партнерам. Долю 80% акций ЧАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку.

Кроме того, по данным политологов, лидер пятой колонны намерен купить еще несколько телеканалов - "Пятый" и "Прямой".

Правда, эксперты, которые называют себя шарящими в политике, утверждают, что Зеленскому будет тяжело бороться с Медведчуком именно из-за скупки им телеканалов. Только вот половина аудитории Зе сосредоточена там, куда бабушки Мураева даже не заглядывают - в Instagram и Facebook, так что "рыги" Зеленского и Медведчука просто поделят аудиторию адептов "русского мира" между собой.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук даже не попытался отобрать голоса на Донбассе у рыгов и Зеленского - фото 1
"Голос" Вакарчука развалили за сдачу Донбасса регионалам
16:00
Андрей Богдан отпраздновал День Конституции на концерте ватного россиянина - фото 1
Андрей Богдан отметил День Конституции в ночном клубе с российскими звездами (ФОТО+ВИДЕО)
11:00
У Зеленского ищут нового главу ОДА. Через Facеbook - фото 1
У Зеленского ищут нового главу ОГА. В Facеbook
Вчера, 21:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля
17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Загрузка...