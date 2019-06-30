Медведчук купил почти весь "Интер" и планирует приобретение новых каналов

Медведчук купил "Интер" у Фирташа

Ватные деятели вовсю скупают украинские телеканалы, видимо стремясь повторить подвиг Коломойского, который создал Зеленского-Голобородько и посадил его на трон. Руководствуется ли Медведчук конкретно этим желанием, неизвестно, но контроль над большинством крупных каналов делает его влияние огромным.

Не так давно лидер шайки рыгов и главарь партии "Оппозиционная платформа - "За життя" Виктор Медведчук насыпал денег своему пророссийскому коллеге-олигарху Дмитрию Фирташу.

Последнему финансы очень уж нужны, поскольку в ближайшее время его увезут из Австрии в Штаты, где могут посадить. Так что, наверное, Медведчуку и уговаривать своего пророссийского соратника слить ему 80% акций канала "Интер" не пришлось.

О продаже телеканала написали на канале в Telegram "Украинского Института анализа и менеджмента политики":

- При большой вероятности экстрадиции в США Дмитрий Фирташ активно "сбрасывает" активы своим партнерам. Долю 80% акций ЧАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку.

Кроме того, по данным политологов, лидер пятой колонны намерен купить еще несколько телеканалов - "Пятый" и "Прямой".

Правда, эксперты, которые называют себя шарящими в политике, утверждают, что Зеленскому будет тяжело бороться с Медведчуком именно из-за скупки им телеканалов. Только вот половина аудитории Зе сосредоточена там, куда бабушки Мураева даже не заглядывают - в Instagram и Facebook, так что "рыги" Зеленского и Медведчука просто поделят аудиторию адептов "русского мира" между собой.