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Медведчук купил Интер? У Фирташа дали ответ

16:30
Медведчук купил Интер? У Фирташа дали ответ - фото 1
Медведчук купил Интер? У Фирташа дали ответ

Намедник в СМИ прошел слух о покупке Виктором Медведчуков акций телеканала "Интер". У олигарха Дмитрия Фирташа решили прояснить этот момент. Спойлер: это якобы фейк.

Медведчук "купил" почти весь "Интер"

Об этом заявила группа компаний Group DF в Facebook.

"Друзья, вчера ряд СМИ растиражировали ложную информацию о якобы продаже Дмитрием Фирташем своей доли в телеканале "Интер".

Сообщаем, что эта информация является информационным вброс и не имеет ничего общего с реальность", - заявили в компании.

И добавили, что целью подобных слухов является дискредитация Дмитрия Фирташа.

"Никаких переговоров о продаже доли Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний не ведется. Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа".

Медведчук купил Интер? У Фирташа дали ответ - фото 183539

Отметим, что и без покупки "Интера" Медведчуку принадлежит как минимум несколько крупных СМИ. Намедни партнер олигарха Тарас Козак приобрел канал ZIK.

Сам же владелец "Зика" так прокомментировал "свою" покупку.

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными"

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Виктор Медведчук Дмитрий Фирташ Телеканал Интер Новости Украина
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