Медведчук - підарешт. Але поки лише домашній

Медведчук отримав цілодобовий домашній арешт / РІА Новини

У четвер, 13 травня, суд обрав запобіжні заходи щодо агента впливу Росії Віктора Медведчука, якого звинувачено у державній зраді.

Суддя Підпалий відмовив клопотанню слідчого Офісу генпрокурора Івана Мороза взяти Віктора Медведчука під варту. Відтак Медведчук до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Медведчук має здати паспорти і прибувати на вимогу правоохоронців. У разі невиконання вимог захід можуть зробити більш жорстким. Електронний браслет на Медведчука не вдягали.

40 народних депутатів від ОПЗЖ заявили, що готові взяти Віктора Медведчука на поруки. У залі суду відповідні заяви заповнили: Олександр Лукашев, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Юрій Бойко, Вадим Рабінович тощо.

Суддя відмовив нардепам у видачі Віктора Медведчука на поруки. І від буде під арештом.

Прокуратура вимагала арешту Медведчука до 10 липня або ж внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

Це більш обгрунтоване рішення, але нехай буде й так.