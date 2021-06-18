Медикам суттєво підвищать заробітну плату - Зеленський підписав указ

Медики нарешті отримуватимуть гідну заробітну плату / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня медика. Він привітав лікарів з професійним святом, а також підписав указ про збільшення зарплат медиків.

Указ встановлює мінімальні зарплати: не менше 13,5 тисяч для середнього медичного персоналу та не менше 20 тисяч для лікарів.

Зеленський переконує, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері". Президент сказав, що або Україна забезпечить гідну мотивацію для медиків, або це зроблять інші держави. Тому професія повинна буде високооплачуваною.

Крім того, Зеленський звернувся до місцевої влади, аби забезпечити справедливий розподіл грошей у лікарнях.

"Не допустити ситуації, коли керівник медичного закладу отримує 100 тисяч гривень на місяць, а лікарі й медсестри – 6", – сказав президент.

Президент України назвав 700 тисяч українських медиків "лицарями у білих обладунках". Він наголосив, що держава повинна дбати про медиків. Зокрема, забезпечити якісну інфраструктуру та обладнання для їх роботи.

Також Президент розповів про новий проєкт, який повинен запустити лікарні нового якісного формату. Ініціатива стартує вже 2021 року, вона розпочнеться з обласних клінічних та дитячих лікарень. Заклади повинні відповідати європейським стандартам.