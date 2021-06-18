Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Евро 2020 Війна на Донбасі Досьє

Медикам суттєво підвищать заробітну плату - Зеленський підписав указ

Вчера, 16:32
Медики нарешті отримуватимуть гідну заробітну плату - фото 1
Медики нарешті отримуватимуть гідну заробітну плату / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Дня медика. Він привітав лікарів з професійним святом, а також підписав указ про збільшення зарплат медиків.

Указ встановлює мінімальні зарплати: не менше 13,5 тисяч для середнього медичного персоналу та не менше 20 тисяч для лікарів.

Зеленський переконує, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері". Президент сказав, що або Україна забезпечить гідну мотивацію для медиків, або це зроблять інші держави. Тому професія повинна буде високооплачуваною.

Крім того, Зеленський звернувся до місцевої влади, аби забезпечити справедливий розподіл грошей у лікарнях.

"Не допустити ситуації, коли керівник медичного закладу отримує 100 тисяч гривень на місяць, а лікарі й медсестри – 6", – сказав президент.

Президент України назвав 700 тисяч українських медиків "лицарями у білих обладунках". Він наголосив, що держава повинна дбати про медиків. Зокрема, забезпечити якісну інфраструктуру та обладнання для їх роботи.

Також Президент розповів про новий проєкт, який повинен запустити лікарні нового якісного формату. Ініціатива стартує вже 2021 року, вона розпочнеться з обласних клінічних та дитячих лікарень. Заклади повинні відповідати європейським стандартам.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Володимир Зеленський бюджетники Медицина зарплата Новини Украина
24 канал
Другое на тему
Фірташ попав - фото 1
Свіжі санкції: РНБО покарала олігархів на "Ф"
Вчера, 18:44
Героям слава! - фото 1
Євро 2020: Україна здобуває важку перемогу
17 июня, 18:08
У Раді було гаряче - фото 1
Зустріч двох йокодзун: Кива побився з Тищенком в Раді ВІДЕО
17 июня, 13:53
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Литва помнит - фото 1
80 лет назад: Как страны Балтии оказались жертвами "русского мира"
14 июня, 13:15
Андрій Ярмоленко - автор найкращого голу Євро 2020 - фото 1
Євро 2020: Збірна України показала характер, але програла Нідерландам
14 июня, 07:42
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54