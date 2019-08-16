Сериал Медфак: Егор Крутоголов сыграет рыжебородого патологоанатома

Егор Крутоголов знакомит с азами

В понедельник, 26 августа, в 22:00 на Новом канале – большая премьера комедийного сериала «Медфак» от «Дизель Студио». В главной роли – фронтмен Дизель-Шоу Егор Крутоголов.

Как уже понятно из названия, действие ситкома будет происходить в стенах медицинского академии и его общежитий. А главные герои – студенты-медики. Все это дает широчайшее поле для шуток и комичных ситуаций, убеждена пресс-служба «Нового канала».

Судя по описанию, первым кадрам и фото, «Медфак» - это огненная смесь и американского сериала «Клиника», русских «Интернов» и «Универа». Последнего даже, пожалуй, больше всего. Правда, надеемся, что юмор в «Медфаке» будет более качественным.

Отвечает за это как раз команда «Дизель Студио» и лично Егор Крутоголов, который сыграет преподователя медицинской академии – врача-патологоанатома по прозвищу Шеф. Фронтмену «Дизелей» приклеили густую рыжую бороду, сделав похожим на бармолея, а также снабдили всем необходимым для работы шутника-резонера с уклоном в черный юмор (работа обязывает).

Юмор черный, а Крутоголов - рыжий / пресс-служба Нового канала

Кастинги для сериала длились более пяти месяцев, а исполнителей главных ролей отбирали из тысяч претендентов. Главной фишкой, по признанию создателей, стало то, что для реалистичности картинки на роли студентов позвали молодых людей, большинство из которых еще сами учатся в театральных вузах.

Студенты-третьекурсники Медакадемии к премьере готовы / пресс-служба Нового канала

В сериале сыграли как уже опытные актеры, так и только начинающие: Егор Крутоголов, Максим Максимюк, Олег Стальчук, Светлана Орличенко, Катерина Тышкевич, Анастасия Жарникова, Виталий Слуцкий, Владислав Карачий, Елизавета Потоцкая, Анна Гуляева и другие.

Премьера ситкома «Медфак» -26 августа на «Новом канале».