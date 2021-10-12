Мецгер залишає назавжди посаду голови "Укрексімбанку"

Так виглядає "злита" кар'єра / НВ

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок - єдино можливий в ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюся, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", - написав він.

Рраніше Голосіївський районний суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт. Його підозрюють в нападі на журналістів програми «Схеми».

На знімальну групу «Схем» напали 4 жовтня, під час запису інтерв'ю в "Укрексімбанку". Голові правління держустанови Євгену Мецгера не сподобалось питання журналіста, тому він наказав підлеглим відібрати камери і стерти записану інформацію.

Виконуючи наказ банкстера, співробітники банку повалили і скрутили оператора "Схем" Олександра Мазура та відібрали у нього дві камери. Охорона банку стерла інформацію, проте технічним фахівцям вдалося відновити її. Завдяки відновленому відео вдалося ідентифікувати кількох підлеглих Мецгера, які брали участь в нападі.