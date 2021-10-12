День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Мецгер залишає назавжди посаду голови "Укрексімбанку"

Вчера, 09:40
Так виглядає "злита" кар'єра - фото 1
Так виглядає "злита" кар'єра / НВ

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок - єдино можливий в ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюся, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", - написав він.

Рраніше Голосіївський районний суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт. Його підозрюють в нападі на журналістів програми «Схеми».

На знімальну групу «Схем» напали 4 жовтня, під час запису інтерв'ю в "Укрексімбанку". Голові правління держустанови Євгену Мецгера не сподобалось питання журналіста, тому він наказав підлеглим відібрати камери і стерти записану інформацію.

Виконуючи наказ банкстера, співробітники банку повалили і скрутили оператора "Схем" Олександра Мазура та відібрали у нього дві камери. Охорона банку стерла інформацію, проте технічним фахівцям вдалося відновити її. Завдяки відновленому відео вдалося ідентифікувати кількох підлеглих Мецгера, які брали участь в нападі.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Євген Мецгер Схеми Укрексімбанк домашний арест Новини Украина
Дзеркало Тижня
Другое на тему
Угоду про Спільний авіаційний простір підписано - фото 1
Авіабезвіз: Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо
Вчера, 13:41
Росія має відповісти - фото 1
В Гаазі починаються слухання щодо акту агресії Росії проти України у Керченській протоці
11 октября, 11:53
Кінець трілогії - фото 1
Тайсон Ф'юрі жорстоко нокаутував Вайлдера та завершив трилогію
10 октября, 11:44
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
24 сентября, 08:05
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
16 сентября, 12:30