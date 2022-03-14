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Мавпи з гранатами: Росіяни підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької АЕС

Вчера, 16:08
Росія грає у ядерний шантаж - фото 1
Росія грає у ядерний шантаж

У понеділок, 14 березня, світ знову опинився на меджі ядерної катастрофи через дії росіян.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - повідомляє пресслужба Енергоатому.

Ядерники уточнюють деталі та задають риторичне питання: "Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?".

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

Нагадаємо, що росіяни наразі захопили 2 українські АЕС - у Чорнобилі та Енергодарі. Через це весь світ опинився на межі ядерної катастрофи, оскільки ситуація нагадує історії мавпи з гранатою.

"На даний момент на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому. Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Отже виходить, що Росатом теж бере участь у цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном. Невже і зараз МАГАТЕ та країни - члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала росія всій планеті?!", - наголошують у Енергоатомі.

Список більшої частини представників Росатому, які знаходяться на майданчику ЗАЕС. Знадобиться в Гаазі

  • 1. Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р.н. Балаковська АЕС
  • 2. Романенко Олег Євгенович 1963 р.н. Балаковська АЕС
  • 3. Сидоров Максим Петрович 1976 р.н. Балаковська АЕС
  • 4. Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р.н. Концерн Росенергоатом
  • 5. Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р.н. Балаковська АЕС
  • 6. Смєлов Віктор Андрійович 1972 р.н. Ростовська АЕС
  • 7. Куликов Антон Сергійович 1981 р.н. Білібінська АЕС
  • 8. Малахов Іван Васильович 1956 р.н. Ростовська АЕС
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