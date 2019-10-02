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Госавиаслужба спасла МАУ Коломойского от конкуренции со SkyUp

Вчера, 22:20
МАУ и Коломойский выбирают девиз "ни себе, ни людям" - фото 1
МАУ и Коломойский выбирают девиз "ни себе, ни людям"

В последний день сентября государственная авиационная служба стала на сторону принадлежащей олигарху авиакомпании-монополиста. В общем и целом на заседании чиновники отстояли интересы Коломойского.

Комиссия Госавиаслужбы рассматривала заявку SkyUp на дачу лоукосту разрешения раз в неделю летать на Гоа из Киева с 1 октября.

Суд отменил приостановку лицензии SkyUp

Вклиниться в перелеты на индийский курорт компании с адекватными ценами было экономически выгодно. Тем более, что владелец квот - МАУ - не использует линию полноценно в течение 12 месяцев подряд.

Впрочем, аргументировать недопуск "Скай ап" на маршрут чиновники комиссии все же решили, ссылаясь на часть восьмую статьи 94 Воздушного кодекса Украины - отсутствие свободной квоты на маршруте. И это является полным трэшем, поскольку компания Коломойского летает на Гоа не стабильно.

Более того, в данный момент Международные украинские авиалинии и вовсе прекратили продажу любых билетов на индийский курорт. Отсутствуют рейсы Киев-Гоа и в расписании регулярных и чартерных направлений МАУ.

Напомним, 12 июня Барышевский районный суд впервые решил распространить своё влияние на всю Украину. Тогда служители Фемиды почему-то постановили отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса.

Правда, как оказалось, "автор" иска никогда не летала за границу и уж тем более не пользовалась услугами авиакомпании, о которой идёт речь. Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".

Вслед за зашкваром со SkyUp Барышевский суд по той же схеме приступил к оказанию помощи олигарху и по делам о национализации "ПриватБанка": реагируя на абсолютно дебильный гражданский иск, судьи вынесли вердикт о запрете работы одной из главных противниц возврата Коломойскому банка - замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

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