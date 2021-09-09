Матрица 4: Дата выхода и трейлер продолжения легенды

Матрица 4 грядет

В четверг, 9 сентября, в сети наконец-то появился первый трейлер новой «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешения», который ранее показывали в рамках фестиваля CinemaCon.

Постановкой занимается Лана Вачовски, а главные роли исполняют Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, который заменил Лоуренса Фишберна в роли Морфеуса. Также в новом фильме вы не увидите героя Хьюго Уивинга - его заменит новый агент. Агент Джонсон в исполнении Дениела Бернхарда.

Трейлер

Матрица 4 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Трейлер новой "Матрицы" шикарный, насыщенный и очень яркий. Технологии шагнули далеко вперед со времени выхода оригинальной трилогии. Однако ими сейчас никого не удивишь, а потому к красивой картинке должен полагаться и смысл.

Сюжет фильма

Сюжет развернется спустя 60 лет после событий третьей части: машины оживили Нео и Тринити, стерев им воспоминания, и погрузили обратно в перезагруженную Матрицу, из которой они должны выбраться.

По сюжету, Нео проходит терапию у психиатра, забыв о Матрице. Он встречает Тринити в кафе. Однако никто не помнит друг друга… Герой получает синие таблетки и видит себя состарившимся в зеркале, в то время как молодой Морфеус протягивает ему красную таблетку.

Матрица 4 - актеры и роли

Киану Ривз в роли немного постаревшего Нео

Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити

Яхья Абдул-Матин II в роли помолодевшего Морфеуса

Джада Пинкетт Смит в роли Ниобы

Приянка Чопра

Дениел Бернхард в роли агента Джонсона

Нил Патрик Харрис

Джонатан Грофф

Кристина Риччи

Джессика Хенвик

Ламбер Вильсон в роли Меровингена

Дата выхода

В Украине ожидается, что фильм выйдет 16 декабря 2021 года. Мировая премьера состоится 22 декабря — в кинотеатрах и HBO Max.