Матрица 4: Дата выхода и трейлер продолжения легенды
В четверг, 9 сентября, в сети наконец-то появился первый трейлер новой «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешения», который ранее показывали в рамках фестиваля CinemaCon.
Постановкой занимается Лана Вачовски, а главные роли исполняют Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, который заменил Лоуренса Фишберна в роли Морфеуса. Также в новом фильме вы не увидите героя Хьюго Уивинга - его заменит новый агент. Агент Джонсон в исполнении Дениела Бернхарда.
Трейлер
Матрица 4 - смотреть онлайн трейлер фильма:
Трейлер новой "Матрицы" шикарный, насыщенный и очень яркий. Технологии шагнули далеко вперед со времени выхода оригинальной трилогии. Однако ими сейчас никого не удивишь, а потому к красивой картинке должен полагаться и смысл.
Сюжет фильма
Сюжет развернется спустя 60 лет после событий третьей части: машины оживили Нео и Тринити, стерев им воспоминания, и погрузили обратно в перезагруженную Матрицу, из которой они должны выбраться.
По сюжету, Нео проходит терапию у психиатра, забыв о Матрице. Он встречает Тринити в кафе. Однако никто не помнит друг друга… Герой получает синие таблетки и видит себя состарившимся в зеркале, в то время как молодой Морфеус протягивает ему красную таблетку.
Матрица 4 - актеры и роли
- Киану Ривз в роли немного постаревшего Нео
- Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити
- Яхья Абдул-Матин II в роли помолодевшего Морфеуса
- Джада Пинкетт Смит в роли Ниобы
- Приянка Чопра
- Дениел Бернхард в роли агента Джонсона
- Нил Патрик Харрис
- Джонатан Грофф
- Кристина Риччи
- Джессика Хенвик
- Ламбер Вильсон в роли Меровингена
Дата выхода
В Украине ожидается, что фильм выйдет 16 декабря 2021 года. Мировая премьера состоится 22 декабря — в кинотеатрах и HBO Max.