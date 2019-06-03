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Матиос "воюет" с Румынией: Тука нашел виновных

15:00
Матиос "воюет" с Румынией: Тука нашел виновных - фото 1
Матиос "воюет" с Румынией: Тука нашел виновных

Намедни главный военный прокурор Анатолий Матиос собрался отстаивать Буковину супротив Румынии. И все из-за фейкового видео. Замминистра ОРДЛО Георгий Тука ему поверил и поспешил с оправданием.

Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео

По словам чиновника, авторами скандального материала являются выходцы из России.

Об этом он рассказал в эфире канала "Прямой".

"Насколько я понимаю автором этой агитки есть выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - заявил чиновник.

Свое слово сказал и и.о. главы СБУ Иван Баканов.

"В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать".

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Георгий Тука Анатолий Матиос Румыния Новости Украина
РБК Украина
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