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Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео

11:38
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео - фото 1
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео

Главный военный прокурор Анатолий Матиос собрался защищать Украину от Румынии. Поводом для опасений следака послужило видео с аннексией Буковины. Только вот незадача: презентованный материал является идеей частного лица и не имеет никакого отношения к официальной политике наших соседей.

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Матиос является давним интернет-воином: то картинки смешные запостит, то видяшку с Игрой престолов выложит. Но теперь он перешел на новый уровень и начал бороться с ветрянными мельницами.

А "мельницей" для нашего Дон Кихота послужило видео, где Румыния захватывает Черновицкую область и часть Одесской. Бравый прокурор не замедлил с реакцией.

"Информирую — буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (подразумеваемыми, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", - пафосно заявил бесстрашный следак.

Автор видео слегка удивился такому раскладу.

"Мне нравится создавать контент "альтернативной истории" для Youtube. Есть много других видео на Youtube об Украине, даже об украино-румынской войне. При этом они даже не имеют описания, как у меня. Но я не мог подумать, что какой-то чиновник в Украине воспримет это так серьезно. И не прочитает хотя бы описание видео", - заявил СМИ ютубер.

Интересно, то он пытался объясниться и перед самим Матиосом, но тот читать сообщения не стал.

И немного юмора по этому поводу.

Матиос 'повоюет' с Румынией….из-за фейкового видео - фото 182052
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Анатолий Матиос военная прокуратура Румыния Новости Украина
Громадське
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