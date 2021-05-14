Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 15 - 15.05.2021

20:12
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 15 - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 15 / СТБ

В субботу, 15 мая, в эфире СТБ строго в 19-00 стартует 14 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Истинный шеф вдохновляется всем — искусством, природой, модными тенденциями и даже повседневными вещами. Участникам «МастерШеф. Профессионалы»-3 предстоит черпать вдохновение из холода и приготовить ресторанное блюдо из...льда!

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 14

«На это испытание нас воодушевили погодные условия. Мы с Ольгой и Владимиром не успели насладиться зимой сполна, и хотим продлить холодный период. Поэтому ваше задание — приготовить многокомпонентное блюдо, состоящее из нескольких элементов, которые вместе создадут взрыв рецепторов и морозный ансамбль! Также вы должны собственноручно вырезать всю посуду из глыб льда», — объявят судьи.

Ресторанное блюдо, рожденное холодом — вызов даже для самых опытных шефов, а подача во льду - одна из самых ярких «вау»-презентаций.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 15 - 15.05.2021:

Кто подаст идеальное блюдо и от чьей ледяной тарелки у судей перехватит дух — узнаем в субботу - 15 мая.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Плідно посиділи - фото 1
Весна прийшла: РНБО запровадила санкції проти 557 кримінальних авторитетів
18:30
Сектор Газа - філіал Аду на землі - фото 1
Ізраїль почав військову операцію проти Палестини
09:25
Медведчук отримав цілодобовий домашній арешт - фото 1
Медведчук - підарешт. Але поки лише домашній
07:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
08 мая, 17:40
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 18:15