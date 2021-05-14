МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 15 - 15.05.2021

МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 15 / СТБ

В субботу, 15 мая, в эфире СТБ строго в 19-00 стартует 14 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Истинный шеф вдохновляется всем — искусством, природой, модными тенденциями и даже повседневными вещами. Участникам «МастерШеф. Профессионалы»-3 предстоит черпать вдохновение из холода и приготовить ресторанное блюдо из...льда!

«На это испытание нас воодушевили погодные условия. Мы с Ольгой и Владимиром не успели насладиться зимой сполна, и хотим продлить холодный период. Поэтому ваше задание — приготовить многокомпонентное блюдо, состоящее из нескольких элементов, которые вместе создадут взрыв рецепторов и морозный ансамбль! Также вы должны собственноручно вырезать всю посуду из глыб льда», — объявят судьи.

Ресторанное блюдо, рожденное холодом — вызов даже для самых опытных шефов, а подача во льду - одна из самых ярких «вау»-презентаций.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 15 - 15.05.2021:

Кто подаст идеальное блюдо и от чьей ледяной тарелки у судей перехватит дух — узнаем в субботу - 15 мая.