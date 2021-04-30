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МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 13 - 1.05.2021

Вчера, 17:44
МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 13 - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 13 / СТБ

В субботу, 1 мая, в эфире СТБ в 19-00 стартует праздничный 13 выпуск МастерШеф Профессионалы 3. Судьи в преддверии Пасхи подготовили для участников особенное задание. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В 13 выпуске десятка лучших профи третьего сезона будет готовить изысканные блюда для традиционной пасхальной корзины.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 12

Судьи «МастерШеф. Профессионалы-3» — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский — в преддверии праздника подготовили для участников особенное задание.

«Каждой команде нужно создать пасхальную композицию, которая полностью отобразит праздничное настроение и будет невероятно вкусной. Но не все так просто! Мы верим в вашу фантазию и хотим увидеть креатив от десятки лучших шефов сезона. Докажите, что в пасхальной корзине могут быть блюда ресторанного уровня», — объявит Эктор Хименес-Браво.

Пасхальный чизкейк и фондан, крашенки из белого шоколада, мини-куличи и другие кулинарные шедевры!

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 13 - 1.05.2021:

Кому же удастся переосмыслить праздничную корзину и при этом сохранить традиции — узнаем, начиная с 19:00 на СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский Пасха Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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