МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 12 - 24.04.2021

Мастершеф Профессионалы 3 - 12 выпуск / СТБ

В субботу, 24 апреля, в традиционное время 19-00 на СТБ стартует новый выпуск кулинарного проекта МастерШеф Профессионалы 3. Смотрите 12 выпуск на БЕЗ ТАБУ.

Время доставать козыри на «МастерШеф. Профессионалы-3», ведь в 12 выпуске в 19:00 на СТБ решится, кто войдет в десятку лучших профи сезона. Участники проявят максимум фантазии в подаче блюда-интертеймент.

Судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский — всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее.

В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями, и подать им блюдо-интертеймент.

«Удивляйте, смешите, развлекайте, пугайте — делайте все, чтобы блюдо было не просто вкусным, а произвело фурор! Вы можете доготовить его при нас, привлечь нас к процессу или применить что-то необычное для презентации. Вы должны постараться, чтобы ваши блюда навсегда остались в нашей памяти», — объявят судьи.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 12 - 24.04.202:

За полтора часа участники подготовят ошеломляющий перформанс! Так, блюдо одной из команд заставит судей дышать, как драконов, а другие участники привлекут к готовке самого Эктора! Но кто же окажется в черных фартуках — узнаем в субботу на СТБ!