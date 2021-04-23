МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 12 - 24.04.2021
В субботу, 24 апреля, в традиционное время 19-00 на СТБ стартует новый выпуск кулинарного проекта МастерШеф Профессионалы 3. Смотрите 12 выпуск на БЕЗ ТАБУ.
Время доставать козыри на «МастерШеф. Профессионалы-3», ведь в 12 выпуске в 19:00 на СТБ решится, кто войдет в десятку лучших профи сезона. Участники проявят максимум фантазии в подаче блюда-интертеймент.
Судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский — всегда напоминают участникам, что кулинарная индустрия не стоит на месте, каждый день появляются новые концепции, а гости в ресторанах становятся все требовательнее.
В новом конкурсе командам предстоит взаимодействовать с судьями, и подать им блюдо-интертеймент.
МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 12 - 24.04.202:
За полтора часа участники подготовят ошеломляющий перформанс! Так, блюдо одной из команд заставит судей дышать, как драконов, а другие участники привлекут к готовке самого Эктора! Но кто же окажется в черных фартуках — узнаем в субботу на СТБ!