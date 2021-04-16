МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 11 - 17.04.2021

МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 11 / СТБ

В субботу, 17 апреля, в эфире СТБ, начиная с 19-00 смотрите 11 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - смотрите на БЕЗ ТАБУ.

Судьи 3 сезона Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская каждый конкурс оценивают участников по различным критериям. В новом выпуске профи сами выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников третьего сезона.

Профи предстоит составить рейтинг от 1 до 12 и оценить друг друга по кулинарным умениям. Самый слабый получит 12, а самый сильный — 1. Это решение они обязаны принять коллегиально. Если же с первым номером сомнений не возникнет, то насчет остальных номеров профи будут долго спорить. И, конечно же, самое трудное задание их ждет впереди. Под коробками-загадками они найдут названия классических блюд, которые нужно приготовить за 30 минут.

“Ваши номерки станут не только вашими личными оценками, но и коэффициентами для ставок. У вас будет возможность узнать блюдо конкурентов, сопоставить с коэффициентом участника и сделать ставку. У каждого будет одинаковый стартовый капитал в 20 “шефов”. Можете поставить их на одного человека, а можете сделать ставку частями — решать вам. В черный оденется тот, кто заработает меньше всех”, — тизерят судьи.

Чтобы выиграть как можно больше “шефов”, участникам нужно делать ставки на аутсайдеров, ведь именно у них самый высокий коэффициент.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 11 - 17.04.2021:

Кого захлестнет волна азарта, а кто нарочно “сольет” соперников — узнаем в субботу на СТБ. Начало онлайн-трансляции - в 19:00.