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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 9 выпуск - 16.10.2021

10:06
МастерШеф-11 - выпуск 9 - фото 1
МастерШеф-11 - выпуск 9 / СТБ

В субботу, 16 октября, канал СТБ подготовил зрителям необычный подарок. Сразу после завершения 8 выпуска МастерШеф 11 их ожидает новый - 9. Почему так получилось и что будет в 9 выпуске - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Почему 16 октября будет сразу 2 выпуска МастерШеф 11?

На СТБ стартует новый проект - «Україна має талант». Он займет слот МастерШефа, а сам кулинарный проект переедет на новое время - 22:00. В это время выйдет 10 выпуск 11 сезона 23 октября, а также 9 выпуск - 16 октября.

Что будет в 9 выпуске

В начале девятой недели сразу несколько участников удивят неожиданными новостями.

В первом конкурсе аматоры поделятся на две команды, капитаны выберут помощников. Задача – приготовить сет блюд «на один укус» – миниатюрные порции, которые подаются в специальной посуде.

Также каждая команда получит по 10 карточек, на них будет обозначена определенная ситуация, условие или даже человек, для которого участникам нужно создать блюдо. Всего командам необходимо приготовить по 10 закусок.

Капитаны и су-шефы покинут кухню, а по возвращении – попытаются угадать, какой карточке соответствует определенное блюдо.

Кто продолжит бороться за победу, а кто не справится с испытаниями? Станет известно в эфире.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 9 выпуск - 16.10.2021:

Судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская.

 

 

 

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский Україна має талант Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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