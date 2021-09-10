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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 3 выпуск - 11.09.2021

17:42
МастерШеф-11 - смотрите в 3 выпуске - фото 1
МастерШеф-11 - смотрите в 3 выпуске / СТБ

В эту субботу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет третий выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов, а также бороться за звание лучшего кулинара-аматора страны.

Новоиспеченную двадцатку* ждет первое испытание на кухне «МастерШеф», а именно: любимый конкурс Эктора – эстафета. Конечно, это будет обновленный и усложненный вариант классического конкурса. Аматорам предстоит выложиться на все 100% в командной игре.

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Участники будут готовить одно блюдо в 5 этапов. Им достанется воплощение современных тенденций – сочетание азиатской и французской кухонь. Но все не так просто, ведь они не сами выберут, кто из команды возьмется за какой этап приготовления блюда…

«В одиннадцатом сезоне мы хотим видеть универсальных солдатов на кухне. А поэтому на этапы вас будет делить его величество случай», - объяснила Ольга Мартыновская.

Некоторые ингредиенты аматоры увидят впервые в жизни.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 3 выпуск - 11.09.2021:

Справятся ли они с командной работой, и кто отправится домой, едва попав на проект? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский Шоубіз МастерШеф
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