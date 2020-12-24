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МастерШеф 10 - кто победит в финале сезона

15:04
МастерШеф 10 - выпуск 17 - фото 1
МастерШеф 10 - выпуск 17 / СТБ

В субботу, 26 декбаря, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует финал десятого сезона шоу "МастерШеф". Все подробности решающего 17 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Финишная прямая на «МастерШеф-10» - это наиболее волнительный и ответственный этап, ведь ни у кого нет права на ошибку. Битвы черных уже не будет, и с каждым конкурсом кто-то из аматоров будет выбывать. Кто же заслужит заветное звание — Яна, Ира, Мирра, Маша, Ирина, Юля или Дима?

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 16 выпуск

Испытаний, конечно же, будет несколько — они станут настоящей машиной времени для участников! Сперва они приготовят усовершенствованное блюдо, с которым приходили на кастинг, а затем получат шанс исправить свое самое провальное кулинарное творение, которое привело их к черным фартукам или шквалу критики. Аматоры столкнутся со своими самыми большими страхами и факапами!

Кто-то из участников нарушит правила испытания и не использует все ингредиенты в блюде! У каждой ошибки будет особо высокая цена.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 17 выпуск - 26.12.2020:

Кто же станет победителем и почему на кухне будут вся двадцатка сезона – узнаем в субботу на СТБ!

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Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Шоубіз
БЕЗ ТАБУ
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