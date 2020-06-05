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МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 15 - как накормить всех за 30 гривен

12:25
МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 15 - фото 1
МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 15 / СТБ

В субботу, 6 июня, в 19:00 на канале СТБ стартует пятнадцатый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Все подробности 15 выпуска - на Без Табу.

На 15 неделе испытаний участники будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведениях в одну стоимость (как в магазине “все по 30 гривен”, но только в вариации кафе. Участники поделятся на две команды.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 14 выпуск - эфир от 30 мая

«Сначала нужно продумать меню заведений. Это должен быть моноформат. Количество позиций в меню – решают участники. Чтобы проверить бизнес-проекты на прочность, к нам придут гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Покупать они будут блюда на собственные деньги, и попробуют столько, сколько им захочется. Все позиции меню должны быть в одинаковую стоимость – 30 грн», - объясняет задумку судья проекта Владимир Ярославский.

На приготовление и выдачу – 2 часа. На закупку – 1500 грн.

На выходе будет жесткая дуэль - Тапас-бар против Киш-бара. Лаваш с гуакамоле, крокеты, маленькие фаршированные перчики против флана, лимонного пирога, пирога с рикотой и шпинатом.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 15 выпуск - 06.06.2020:

Чья концепция и меню понравится гостям больше, узнаем уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская СТБ Владимир Ярославский Шоубиз
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