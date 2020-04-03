МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 6 выпуск - 4.04.2020

МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 6 - учимся готовить птицу / СТБ

В субботу, 4 апреля, ровно в 19:00 стартует новый выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности 6 выпуска - на Без Табу.

В шестом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участники найдут ингредиенты, хорошо знакомые тем, кто вырос в украинских селах. Шефы поделятся на три команды, и каждой достанется по одной большой домашней птице: гусь, индейка или селезень. Огромные целые тушки будут со всеми внутренним органами и даже с перьями.

«Участникам нужно приготовить как можно больше блюд, используя как можно больше частей птицы. Настоящим профи под силу переделать в изысканные шедевры даже непривлекательные органы», - считает Эктор Хименес-Браво и предлагает показать себя профи.

На работу шефам дано 2,5 часа. За это время птицу нужно разобрать, зачистить, замариновать, приготовить и подать судьям блюда премиум-класса. Чем больше блюд, тем лучше. И, естественно, нельзя забывать про внешний вид и вкус в тарелке.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 6 выпуск - 4.04.2020:

Для кого домашняя птица станет роковой, увидим в субботу 4 апреля в 19:00 на канале СТБ.