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МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 28.03.2020

16:13
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 5 - сыроеды одобряют - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 5 - сыроеды одобряют / СТБ

В субботу, 28 марта, в 19:00 в эфире СТБ стартует 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 2, в котором у участников судьи отберут плиты и духовки. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ в режиме онлайн.

В каждом выпуске «МастерШеф. Профессионалы 2» участники попадают все в более сложные условия. Судьи требуют впечатлять, фантазировать и обманывать собственный разум. И имеют на это полное право, ведь за главный приз сражаются на любители, а опытнейшие профи кулинарного бизнеса.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 4 выпуск

В пятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы 2» жюри проверит, умеют ли участники «готовить без готовки».

Каждая команда должна приготовить две закуски, суп и десерт. Все эти блюда будут без термической обработки - в распоряжении участников не будет ни кухонных плит, ни духовок.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 28.03.2020 - фото 197870

МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 5 - ни кухонных плит, ни духовок

На приготовление блюд у команд будет всего лишь один час. А зачем больше, считают судьи, ведь варить и жарить ничего не надо.

«Это должны быть изысканные и многокомпонентные блюда, которые каждый уважающий себя ресторан мог бы включить в свое меню. Сегодня участники покажут, способны ли они уйти дальше, чем тартар и карпаччо», - говорит Владимир Ярославский.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 28.03.2020:

Кто приготовит свой лучший сыроедческий обед, увидим в субботу 28 марта в 19:00 на канале СТБ.

Также сморите в качестве бонуса лучшие моменты прошлого выпуска шоу:

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Шоубиз МастерШеф 9
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