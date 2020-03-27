МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 28.03.2020
В субботу, 28 марта, в 19:00 в эфире СТБ стартует 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 2, в котором у участников судьи отберут плиты и духовки. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ в режиме онлайн.
В каждом выпуске «МастерШеф. Профессионалы 2» участники попадают все в более сложные условия. Судьи требуют впечатлять, фантазировать и обманывать собственный разум. И имеют на это полное право, ведь за главный приз сражаются на любители, а опытнейшие профи кулинарного бизнеса.
В пятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы 2» жюри проверит, умеют ли участники «готовить без готовки».
Каждая команда должна приготовить две закуски, суп и десерт. Все эти блюда будут без термической обработки - в распоряжении участников не будет ни кухонных плит, ни духовок.
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 5 - ни кухонных плит, ни духовок
На приготовление блюд у команд будет всего лишь один час. А зачем больше, считают судьи, ведь варить и жарить ничего не надо.
«Это должны быть изысканные и многокомпонентные блюда, которые каждый уважающий себя ресторан мог бы включить в свое меню. Сегодня участники покажут, способны ли они уйти дальше, чем тартар и карпаччо», - говорит Владимир Ярославский.
МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 28.03.2020:
Кто приготовит свой лучший сыроедческий обед, увидим в субботу 28 марта в 19:00 на канале СТБ.
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