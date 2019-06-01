МастерШеф Профессионалы Финал - смотреть онлайн 1.06.2019

Шампанского профессионалам! / Эктор Хименес-Браво via Facebook

В субботу, 1 июня, увидим финал кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы и узнаем - кому достанется 1 миллион гривен. Все подробности - смотрите и читайте на Без Табу.

До финального 14-го выпуска МастерШеф Профессионалы "дожили" только шесть участников, зато каких.

Теперь им, чтобы пробиться в Суперфинал (да, на шоу есть и такое), придется готовить не пойми что из не пойми чего.

И все это под лаконичное "Удачи" от харизматичного Эктора Хименеса-Браво.

Прямой эфир финала МастерШеф Профессионалы начнется в 19:00 на СТБ. На YouTube онлайн станет доступен традиционно позднее.

Имя победителя нового сезона обновленного МастерШеф узнаем совсем скоро.

МастерШеф Профессионалы - финал - смотреть онлайн - 1.06.2019: