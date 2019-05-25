МастерШеф Профессионалы 13 выпуск - смотреть онлайн
МастерШеф и Профессионалы / СТБ
13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы выходит в эфир в субботу - 25 мая. Начало онлайн-трансляции на канале СТБ - в 19:00. Все подробности выпуска - на Без Табу.
После встречи с героями и звездами прошлых сезонов МастерШеф и знакомства с космической кухней в 13 выпуске МастерШеф Профессионалы участников проекта ждут новые испытания.
На этот раз профессионалы проверят себя на людях, у которых любовь к высокой кухне встроена в ДНК. Приглашенными гостями 13 выпуска станут французы, которых украинские профи будут кормить и убеждать, что это лучше и вкуснее, чем во Франции.
И если прошлый раз никого из кулинаров с шоу не изгнали, то сегодня поблажек не будет.
Мастершеф Профессионалы 13 выпуск - смотреть онлайн - 25.05.2019:
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