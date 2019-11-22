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МастерШеф 9 - выпуск 13 - смотреть онлайн - 22.11.2019

15:39
МастерШеф-9 13 выпуск: участники будут готовить на скорость - фото 1
МастерШеф-9 13 выпуск: участники будут готовить на скорость / СТБ

В пятницу, 22 ноября, на СТБ стартует 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 13 выпуске «МастерШеф» участники реалити-шоу будут готовить на скорость, в формате гонки. Каждый из десятки должен приготовить одно и то же блюдо: свиную вырезку с гарниром из кукурузы, сладкого перца, бекона, лука-шалот с соусом бешамель и пармезаном, дополнительно с винным соусом и релишем с зернами горчицы.

МастерШеф 9 - что готовили в 12 выпуске

«Настоящий повар должен быть быстрым и готовить качественно. На «МастерШеф» уже все усвоили этот закон, поэтому мы решились провести такой конкурс», - рассказывает судья проекта Елизавета Глинская, которая сама прошла школу «МастерШеф» на СТБ, а потому – знает, что говорит.

Все 10 участников стартуют одновременно, но с каждым последующим этапом количество рабочих столов уменьшается. Для второго этапа судьи оставили 7 поверхностей, для третьего – 4, и в конце всего два стола. То есть тот, кто справится быстрее всех, сразу станет за следующую поверхность. А вот тем, кто отстает, придется стоять в очереди.

Кулинар, который последним закончит эту гонку, автоматически наденет черный фартук. Кроме того, судьи проверят качество всех остальных участников. Ведь «быстро» во время конкурса еще не значит «качественно».

Кто станет самым быстрым и умелым поваром, увидим в пятницу 22 ноября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 13 - смотреть онлайн анонс - 22.11.2019:

 

 

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Эктор Хименес-Браво Елизавета Глинская СТБ Шоубиз МастерШеф 9
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