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Мастер клинка: В Житомирской области преступник убил одного и порезал восьмерых человек

20:23
Посиделки в кафе завершились резней - фото 1
Посиделки в кафе завершились резней

Большой кровью завершились ночные посиделки в провинциальном кафе в Житомирской области.

В ночь на воскресенье, 21 июня, в кафе городка Иршанск Житомирской области возник конфликт между двумя посетителями.

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Ссора переместилась за пределы заведения и продолжилась на улице. Там выяснилось, что один из драчунов, ранее судимый 40-летний поджарый брюнет, оказался мастером ножевого боя.

Недолго думая, мужчина нанес ножевое ранение своему менее удачливому сопернику.

Инцидент вызвал живой интерес других завсегдатаем увеселительного заведения - они попытались по-своему урезонить победителя схватки. Тот их уговорам не поддался и сам перешел в атаку. Как итог - порезал сразу восемь человек и, посчитав, что делать в кафе ему более нечего, скрылся с места происшествия на автомобиле”.

Фото убийцы от житомирских копов

После этого в дело вступили медики и копы. Первые доставили всех девятерых пострадавших в больницу для оказания медицинской помощи, вторые - объявили “план-перехват”.

Искать будут уже не просто хулигана и мастера ножевого боя, а убийцу, поскольку один из мужчин умер в больнице (ему было 29 лет). Еще семеро находятся на излечении (двое в тяжелом состоянии), а одного выписали.

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Житомир убийство полиция Происшествия Новости Украина
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