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Масшутінг у Дніпрі: Керівник Нацгвардії подав у відставку

18:06
Микола Балан - фото 1
Микола Балан

Командувач Нацгвардії Микола Балан невідкладно подав у відставку після розстрілу військових у Дніпрі.

Просто під час брифінгу у Дніпрі Балан заявив, що написав рапорт на ім’я міністра внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача НГУ.

"Враховуючи те, що за будь-які дії, як хороші, так і нехороші, несе відповідальність командувач, я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав Балан.

Наостанок Балан усунув командування полку, в якому стався трагічний інцидент.

В ніч на 27 січня 20-річний нацгвардієць строковох служби вчинив масшутінг на заводі "Південмаш".

У результаті інциденту загинули 5 людей. Вбивця намагався втікти та прихопив з собою чималий БК, але швидко зрозумів безнадійність свого стану та здався поліції.

За інформацією Без Табу, Балан мав піти й так, й так. Він належав до так званих "людей Авакова", тому потрапив під "зачистку старих кадрів", що влаштував новий міністр - Монастирський. Балан вже відгуляв тривалу відпустку, попрощався з колегами й мав звільнятися, а трагічні події у Дніпрі додали цьому процесу гучності.

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Нацгвардия Днепр Арсен Аваков отставка Денис Монастырский Новини Украина
БЕЗ ТАБУ
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