Масштабная дискредитация: Генштаб пошел войной против Венедиктовой

У Венедиктовой придумывают раскрытые уголовные дела

За день до того, как полоумные военные прокуроры накрыли "огромный склад с оружием", оказавшийся базой 3 полка спецназначения ВСУ, в Офисе генерального прокурора отчитались о еще одной выдуманной "победе" - поимке "коррупционеров".

В четверг, 30 апреля, на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook прокомментировали "достижения" Ирины Венедиктовой и ее команды по "изобличениям" последних дней.

Как утверждают в военном ведомстве, рассказы прокурорских о разоблачении хищения 33 миллионов гривен чиновником из ВСУ и частным предпринимателем не взяты с потолка, но и поданы со значительной манипуляцией. Так, в прокуратуре просто подняли архивы уголовных дел за 2017-й год, когда оба подозреваемых еще занимали свои должности, и, даже не удосужившись проверить, где работают фигуранты, объявили им о подозрении. А в пресс-службу отправили отчеты о победах над коррупцией.

Только вот начальником Центрального управления радиационной химической и биологической защиты населения Главного управления оперативного обеспечения ВСУ, которому два дня назад якобы зачитывали текст подозрения, уже несколько лет является совершенно другой человек.

"Чиновник, которому вручили подозрение, был уволен приказом министра обороны от 6 июля 2018 года с военной службы в запас. Учитывая вышесказанное, данный материал содержит признаки дискредитации Вооруженных Сил Украины, которые могут привести к подрыву доверия, как у граждан, так и у военнослужащих к руководящему составу. Такие действия являются недопустимыми в адрес Вооруженных сил Украины, которые имеют заслуженный уровень доверия в обществе и которые в течение шести лет подряд противостоят вооруженной агрессии РФ. Более того, уголовное дело, о котором идет речь, было открыто еще 26 апреля 2017-го", - подчеркнули в НГШ.