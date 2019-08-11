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Мариупольский суд по-тихому отпустил убийцу "киборгов" и его подельника

16:00
Судьи зашкварились и выпустили боевика-убийцу на свободу - фото 1
Судьи зашкварились и выпустили боевика-убийцу на свободу

Октябрьский районный суд Мариуполя освободил сразу двух террористов, причем не мифически стоявших на блокпосту "ДНР", а именно убивавших бойцов ВСУ. Доказательств вины обоих предостаточно, но служители Фемиды и адвокаты не собираются допускать посадок убийц.

Под домашний арест без ношения электронного браслета за его неимением выпустили боевика подразделения "ДНР" "Пятнашка" Романа Джумаева.

Станицу Луганскую сдали террористам (ФОТО)

Того самого, которого упекли в СИЗО в 2017-м, спустя год после поимки, да и то из-за случайной встречи террориста волонтерами.

Боевик принимал активное участие в боях у ДАП и в Дебальцево, а когда его упаковали, казалось, загремит на 15 лет. Но Марьинский суд постановил отпустить путинского убийцу, после чего тот свободно вел предпринимательскую деятельность в Мариуполе. Когда же Джумаев спалился перед активистами и напал на полицейского в декабре прошлого года, его снова посадили в изолятор. Но закрыть полноценно не смогли

Активисты постоянно приезжали на заседания суда, чтобы не допустить выхода нелюдя на свободу, но на днях служители Фемиды по-тихому провели сходку и постановили выпустить Джумаева.

Вместе с ним отпустили еще одного террориста - Сергея Костенюка. Он был минометчиком сначала в составе группы быстрого реагирования, а потом в 5-й батареи так называемой "республиканской гвардии". Этого боевика выпустили под залог в 153 тысячи гривен.

И хотя прокуратура готовит апелляцию по обоим делам, кровожадные путинские ублюдки гуляют на свободе, могут сбежать либо в любой город Украины, либо же отправиться в "ДНР", где их примут с распростертыми объятиями, выдадут оружие и отправят воевать.

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