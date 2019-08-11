Мариупольский суд по-тихому отпустил убийцу "киборгов" и его подельника

Судьи зашкварились и выпустили боевика-убийцу на свободу

Октябрьский районный суд Мариуполя освободил сразу двух террористов, причем не мифически стоявших на блокпосту "ДНР", а именно убивавших бойцов ВСУ. Доказательств вины обоих предостаточно, но служители Фемиды и адвокаты не собираются допускать посадок убийц.

Под домашний арест без ношения электронного браслета за его неимением выпустили боевика подразделения "ДНР" "Пятнашка" Романа Джумаева.

Того самого, которого упекли в СИЗО в 2017-м, спустя год после поимки, да и то из-за случайной встречи террориста волонтерами.

Боевик принимал активное участие в боях у ДАП и в Дебальцево, а когда его упаковали, казалось, загремит на 15 лет. Но Марьинский суд постановил отпустить путинского убийцу, после чего тот свободно вел предпринимательскую деятельность в Мариуполе. Когда же Джумаев спалился перед активистами и напал на полицейского в декабре прошлого года, его снова посадили в изолятор. Но закрыть полноценно не смогли

Активисты постоянно приезжали на заседания суда, чтобы не допустить выхода нелюдя на свободу, но на днях служители Фемиды по-тихому провели сходку и постановили выпустить Джумаева.

Вместе с ним отпустили еще одного террориста - Сергея Костенюка. Он был минометчиком сначала в составе группы быстрого реагирования, а потом в 5-й батареи так называемой "республиканской гвардии". Этого боевика выпустили под залог в 153 тысячи гривен.

И хотя прокуратура готовит апелляцию по обоим делам, кровожадные путинские ублюдки гуляют на свободе, могут сбежать либо в любой город Украины, либо же отправиться в "ДНР", где их примут с распростертыми объятиями, выдадут оружие и отправят воевать.