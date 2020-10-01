Малолетние тиктокерши станцевали тверк на могиле украинских воинов

Школьницы устроили танцы на могиле героев

Современная молодежь и популярные соцсети составляют вместе ядреную смесь, в которой не остается места здравому смыслу.

В поселке Талалаевка в Черниговской области местные девушки-подростки решили выпендриться и станцевали тверк у памятника погибшим украинским воинам на Донбассе. Все это было задумано для ролика в TikTok.

Ролик моментально стал вирусным и справоцировал скандал.

Тверк на могиле - черниговские школьницы станцевали для Тик-ток там, где не следовало:

На безмозглых тиктокерш сразу же обратили внимание в полиции - по факту случившегося составили на двух 16-летних подростков админпротоколы по статье 173 Административного кодекса. Теперь им грозит штраф от 51 до 119 гривень или общественные работы от 40 до 60 часов, или административный арест до 15 суток.

Другим двум девушкам 13 лет, поэтому за них будут отвечать родители. На родителей составили протоколы по статье 184 Административного кодекса. За это им грозит от 850 до 1700 гривень штрафа.

Протоколы направлены в суд, который изберет наказание.

Также барышень ждет общественное порицание. С ним они уже столкнулись.

Школьницы извиняются за пляски на костях:

После огласки школьницы записали видеообращение с извинениями.