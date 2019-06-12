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Макрон заговорил о возвращении русских в G8

09:20
Макрон хочет возвращения РФ в G8 - фото 1
Макрон хочет возвращения РФ в G8

После выборов президента Украины риторика вокруг войны на Донбассе и оккупации Крыма постепенно начала меняться. С позиции "санкции снимутся только после деоккупации" международные партнеры Украины перешли на "снимем ограничения в качестве жеста доброй воли".

Подготовку к этому процессу начал президент Франции Эммануэль Макрон, который объявил журналистам телеканала RTS о том, что в отношениях с Россией "нужна новая динамика".

Россия поговорит с Зеленским. Но есть одно "но"

А для ее реализации террористов могут вернуть за круглый стол в G8. Почему один из президентов входящих в "нормандскую четверку" стран хочет дружбы с русскими? Ответ на этот вопрос прост: Франции решение конфликта на Донбассе нужно куда меньше, чем Украине. Только вот наши дипломаты вот уж месяц как никакого серьезного давления на террористов не оказывают. Более того, в команде Зе постоянно шкварятся, предлагая то прекратить стрелять в одностороннем порядке, то обвиняя украинских военных в несуществующих обстрелах мирных жителей.

Разбираться с этим Макрону не улыбается, тем более, что на него давят российские террористы. Тем не менее, президент Франции пока еще помнит, какими были условия о снятии санкций:

- Европе необходимо поддерживать стратегическую дискуссию с Россией, несмотря на разногласия. Нам нужна новая динамика, хотя и забывать об оккупации Крыма не надо. РФ сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Как известно, на днях президент Франции собирается "длительно и содержательно" разговаривать с Путиным. При этом в очередной раз будет нарушен принцип "об Украине при Украине".

К слову, вернуть русских в G8 хочет президент США Дональд Трамп, а также пророссийский премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Новости Украина
RTS
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