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Макгрегор триумфально вернулся в октагон и уничтожил соперника за 40 секунд (ВИДЕО)

11:00
Макгрегор с легкостью прошел Серроне - фото 1
Макгрегор с легкостью прошел Серроне

Утром в воскресенье, 19 января, бывший король MMA Конор Макгрегор вышел в клетку впервые после своего сокрушительного поражения от Хабиба Нурмагомедова. Соперником ирландца был американец Дональд Серроне.

Впрочем, никаких сложностей оппонент звезде смешанных единоборств не доставил. Битва Макгрегора длилась всего 40 секунд.

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Ирландец сразу же накинулся на своего соперника, попав ему в челюсть сокрушительным ударом ноги. После этого Серроне "поплыл" и спустя еще несколько выпадов оказался на настиле октагона. Когда американец прекратил защищаться, судья был вынужден остановить поединок.

После победы над Серроне Макгрегор собирается добиться от президента UFC Дана Уайта реванша против Хабиба Нурмагомедова. Впрочем, после возможного поражения дагестанца Тони Фергюсону, бой с Хабибом ирландца уже и не будет интересовать.

Кроме того, бывший лидер рейтинга UFC может снова на какое-то время сконцентрироваться на зарабатывании денег. Не только для себя, но и для Флойда Мейвезера.

Сегодня непобедимый боксер опубликовал на своих страницах в Instagram и Twitter анона второго боя с Макгрегором. Само собой, поединок будет проходить на ринге, ведь в клетке у Мейвезера не будет никаких шансов.

Макгрегор триумфально вернулся в октагон и уничтожил соперника за 40 секунд (ВИДЕО) - фото 194527

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Конор Макгрегор бокс MMA Спорт Новости Украина
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