Магнитные бури в мае 2019 в Украине: Прогноз и советы

20:08 02 мая,

Прогноз магнитных бурь на май 2019

Для всех метеозависимых есть хорошие новости - значительных магнитных бурь в мае 2019 не будет, однако небольшие геомагнитные колебания все же ожидаются. Когда именно и как от них уберечься - читайте на Без Табу.

По прогнозам экспертов-метеорологов, ожидается, что магнитны бури будут лишь в начале месяца, а большая часть мая обойдется без резких всплесков геомагнитной активности.

Небольшие магнитные бури первого уровня G1 будут 1, 2 и 7 мая. В другие дни месяца каких-либо серьезных магнитных колебаний не фиксируют. В зоне рикса еще 28-29 мая, но есть надежда, что обойдется без резких скачков.

1, 2 и 7 мая 2019 ожидаются магнитные бури в 3-4 балла.

С 3 по 6 мая и 8 мая 2019 магнитные бури 2-3 балла.

С 11 по 23 мая 2019 года магнитные бури не ожидаются.

Прогноз магнитных бурь на май 2019

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - скачковые резкие изменения магнитного поля Земли, которые спровоцированые солнечной активностью. Резкое изменение магнитного поля планеты для большинства людей может пройти незаметно, однако есть группа метеозависимых (около 10% от числа землян), для которых магнитные бури могут стать проблемой. Например магнитные бури могут вызвать:

повышенное артериальное давление

сердечная тахикардия

сильные головные боли

сонливость, угнетенность

агрессивность, перевозбужденность

При этом не стоит забывать о большой роли психо-соматического эффекта, ведь очень часто люди страдают от манитных бурь, что называется, за компанию.

Чтобы не провоцировать организм, и не болеть во время магнитных бурь - придерживайтесь простых советов:

- загодя проверяйте прогноз погоды и не планируйте на время магнитных бурь путешествий, авиаперелетов и сверхнагрузок.

помните, что здоровый образ жизни поможет избежать магнитных бурь, а потому не рекомендуется принимать наркотики, алкоголь и никотиновые средства, чтобы не усугублять состояние;

высыпайтесь и не заморачивайтесь из-за пустяков.