Магнитные бури в июле 2019 в Украине: Как пережить напасть и стать сильнее

Активность солнца в июле достигнет своего пика

Относительно спокойный для метеозависимых людей месяц закончился - впереди - июль 2019, который несет зону турбулентности. В этом месяце будут серьезные магнитные бури.

По прогнозм экспертов, в июле ожидются сразу три мощные магнитные бури, а также 10 дней, когда колебания будут ощутимы, но не так критичны. Тем не менее, магнитные бури совместно с адовой жарой, накрывшей Украину, могут составить гремучую смесь для метеозависимых людей, а потому - информация должна быть полезна. Без Табу публикует график магнитных бурь в июле 2019 - читайте, запоминайте и будьте во всеоружии.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

7 июля – магнитная буря средней интенсивности: желательно не переедать (как и всегда), отказавшись от излишне соленой, жирной и копченой пищи, следует больше пить и двигаться (но физические нагрузки не должны быть интенсивными и давать нагрузку на сердце: бег замените спортивной ходьбой, прыжки – приседаниями и т.п.);

​15 июля – самая сильная магнитная буря месяца: она может вызывать не только обычные симптомы вроде головокружения и сонливости, но также апатию, тошноту и даже озноб (никаких серьезных на этот день лучше не планировать);

​29 июля – магнитная буря средней интенсивности, последствия от нее будут куда разрушительнее, чем от предыдущей.

Также магнитные колебания прогнозируются на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28 июля 2019.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - скачковые резкие изменения магнитного поля нашей планеті, которые спровоцированые солнечной активностью. Резкое изменение магнитного поля Земли для большинства людей может пройти незаметно, однако есть группа метеозависимых (около 10% от общего числа землян), для которых магнитные бури могут стать большой проблемой. Также есть группа людей, которая верит, что подвержена всем напастям сразу, а потому считает, что и магнитные бури - это по их душу. Таким людям посоветуем не заниматься ерундой и не создавать эффект ноцебо по чем зря.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури также часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать и чего не делать

Особо стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А вообще, стоит соблюдать главное правило - будьте людьми, старайтесь не портить жизнь ни себе, ни окружающим (этот совет пригодится не только метеозависимым людям, но и вообще всем).