Магнитные бури в июне 2019 в Украине: Прогноз и советы

Магнитные бури в июне 2019 - расписание и советы

Важные новости для всех метеозависимых - Без Табу публикует график магнитных бурь в июне 2019 - читайте, запоминайте и будьте во всеоружии.

Традиционно, лето - время большой солнечной активности и, как следствие, - магнитных бурь, однако июнь 2019 будет выбиваться из графика в лучшую сторону.

Хотя, серьезные магнитные бури в июне 2019 специалистами не фиксируются, это не означает, что их не будет вовсе.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2019 года

3 июня - первая агнитная буря ожидается уже в первый понедельник месяца

8 июня - средние магнитные колебания, которые могут стать причиной общего недомогания и даже снижения работоспособности. Хотя. многие могут спутать эффект от магнтных колебаний с банальной усталостью от жары.