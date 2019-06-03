Магнитные бури в июне 2019 в Украине: Прогноз и советы
Важные новости для всех метеозависимых - Без Табу публикует график магнитных бурь в июне 2019 - читайте, запоминайте и будьте во всеоружии.
Традиционно, лето - время большой солнечной активности и, как следствие, - магнитных бурь, однако июнь 2019 будет выбиваться из графика в лучшую сторону.
Хотя, серьезные магнитные бури в июне 2019 специалистами не фиксируются, это не означает, что их не будет вовсе.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2019 года
3 июня - первая агнитная буря ожидается уже в первый понедельник месяца
8 июня - средние магнитные колебания, которые могут стать причиной общего недомогания и даже снижения работоспособности. Хотя. многие могут спутать эффект от магнтных колебаний с банальной усталостью от жары.
- 9 июня - самая сильная магнитная буря в июне 2019 пожет сопровождаться такими побочными явлениями:
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- повышенное эмоциональное напряжение, принимать лекарства от хронических соматических заболеваний лучше начать заранее. Последствия бури будут ощущаться даже на следующий день, 10 июня.
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- 10 июня - магнитные колебание средней силы. Ощущаются последствия бури предыдущего дня.
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- 19 июня - еще одна относительно сильная магнитная буря: стоит следить за питанием, пить побольше воды и не перенапрягаться без острой потребности.
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- 28−30 июня - магнитные бури в 4−5 баллов: метеозависимым людям стоит поберечь здоровье.
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- У метеозависимых людей ухудшение самочувствия начнется еще накануне, 27 июня.
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Что такое магнитные бури?
Магнитные бури - скачковые резкие изменения магнитного поля Земли, которые спровоцированые солнечной активностью. Резкое изменение магнитного поля планеты для большинства людей может пройти незаметно, однако есть группа метеозависимых (около 10% от числа землян), для которых магнитные бури могут стать проблемой.
- Как магнитные бури влияют на здоровье
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- Во время магнитных бурь физическое состояние человека резко ухудшается (и тут дело не в психосоматике, а реальном влияние магнитных колебаний). Особенно это ощущают метеочувствительные люди и пожилые люди. Беременные женщины и маленькие дети тоже находятся в зоне риска.
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- Наибольший вред магнитные бури приносят сердечнососудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и возрастает риск тромбоза. А еще во время магнитных бурь чаще обычного обостряются вообще любые заболевания, включая и психические.
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- Более того, люди, которые не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии.
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- Что делать в магнитную бурю?
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- В период магнитных бурь не стоит заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит перенасыщать организм едой и уж тем более употреблять алкоголь. Как бы этого не хотелось.