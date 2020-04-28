Магазины, парикмахерские и МАФы: Кличко пояснил, как Киев будет выходить из карантина

Кличко поделился планами по ослаблению карантина

Во вторник, 28 апреля, мэр столицы Виталий Кличко представил предварительный план ослабления связанных с пандемией китайского коронавируса ограничений.

По словам мэра, если после введения первого этапа ослабления карантина в КГГА не будут видеть динамику снижения заболеваемости, ко второму пункту переходить не будут.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами! Не влияйте на статистику. Потому что все зависит от нас, - заявил Кличко. - На первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины открываться пока не будут".

Кроме того, как утверждает городской голова, по предварительной записи и с ограничением по одновременному обслуживанию только одного человека откроют парикмахерские и салоны красоты.

Ресторанам и кафе по-прежнему разрешат работать лишь на вынос, а вот торгующие кофе и другими вкусняшками МАФы откроют, но только с запретом на поедание пищи и напитков на месте.

С требованием соблюдения нахождения одного сотрудника на 10 квадратных метрах власти готовы открыть ателье и другие предприятия бытового обслуживания. С аналогичными ограничениями смогут приступить к труду аудиторы, нотариусы и адвокаты.

- Группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей, - можно будет гулять в парках и скверах.

Метро и общественный транспорт на обычный график работы переходить не будут.