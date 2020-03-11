Люстрированному СБУшнику вернули должность и выплатят 2,5 миллиона

В ОАСК знают, как отменять люстрацию

В начале марта Окружной админсуд Киев принял решение восстановить в должности зашкваренного и попадающего под люстрацию Владимира Верхогляда. Вплоть до 2014-го года он был офицером по особым поручениям I категории группы советников и консультантов главы СБУ.

Теперь же, по решению служителей Фемиды, работавший на гражданина России Александра Якименко "офицер" должен раздавать советы Ивану Баканову.

Информация об этом находится в едином реестре судебных решений.

Как заявили в суде, люстрированный офицер якобы не занимал политическую должность, поэтому "применение к нему люстрации была неправомерной".

Более того, подтвердили тезис адвокатов Верхогляда в самой спецслужбе, где в ноябре 2014-го, отвечая на запрос уволенного коллеги, издали бумажку о том, что "не располагают сведениями, что истец своими решениями, действиями или бездействием осуществлял мероприятия, направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека".

На основании этой справки судьи и постановили вернуть СБУшнику погоны, а также обязали страну выплатить ему среднюю зарплату за вынужденные прогулы. С марта 2015 по 2020-й сумма "накапала" просто огромная - 2,5 миллиона гривен.

Напомним, 17 октября прошлого года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации, в котором указано, что украинский закон "Об очистке власти" нарушил права чиновников, поскольку "применялся к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года".

Как известно, в сентябре 2014-го нардепы приняли законопроект, который предусматривает увольнение всех госслужащих топ ранга, если они занимали должности в момент правления Януковича.

После прихода к власти Владимира Зеленского, лидер Зе команды решил расширить закон, вписав туда всех руководителей из команды Петра Порошенко. Правда, самому гаранту на закон наплевать. Он даже сделал главой своей администрации Андрея Богдана, который также попадал под люстрацию. А чтобы избежать разбирательств, попросту переименовал АП в Офис президента.