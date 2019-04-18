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"Любопытное зрелище": в Кремле высказались о наших дебатах

18 апреля, 13:07
"Любопытное зрелище": в Кремле высказались о наших дебатах - фото 1
"Любопытное зрелище": в Кремле высказались о наших дебатах

Весь мир затаил дыхание в ожидании дебатов Порошенко и Зеленского. Весь без исключения. Кремль,конечно же, тоже бдит. О нем и поговорим.

Дебаты наших кандидатов прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопро, будет ли Путин наблюдать за перепалкой комика и Порошенко, он ответил следующее.

Путин готов говорить с Зеленским, но не может перестать врать

"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь. Я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", - заявил Песков.

Правда, есть один нюанс. Летнее время в Украине и России совпадает. Того гляди, око Кремля еще и пропустит целый час дебатов! Непростительное упущение. Как же потом фейки клепать по горячим следам?

Напомним, слухи о скандальной рекламе Петра Порошенко с Путиным докатились и до Москвы. К затее гаранта агрессор отнесся "спокойно".

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал представитель Кремля.

Жалоб на незаконное использование фейса "солнцеликого" от Пескова не поступало. Ранее мы писали, что агитаторы гаранта нарушили закон "О рекламе".

 
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