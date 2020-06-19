Ляшко не пустили в Житомирский лабораторный центр, куда он приехал увольнять руководство

Виктора Ляшко подчиненные встретили протестом

Главный санитарный врач Украины примчался в Житомир, где хотел лично заявить об увольнении вышедшего из-под контроля МОЗ санитарного врача региона Зиновия Парамонова. Но что-то пошло не так.

Заместитель министра здравоохранения уже два месяца конфликтует с руководством системы МОЗ в Житомирской области.

После того, как глава областного лабораторного центра объявил о прекращении приема биоматериалов для тестов на COVID-19 в мае, Ляшко заявил о готовности его уволить. На самом же деле Парамонов просто не хотел впустую тратить тесты, которые лаборатория все равно бы не смогла обработать, и намеревался отправлять их в более не загруженные центры. Тем не менее, Ляшко такая позиция не устроила, поэтому на днях он лично прибыл в Житомир для увольнения подчиненного.

Правда, встречали высокопоставленного чиновника и автора собственной стратегии борьбы с коронавирусом по принципу подмены понятий и называния экспоненты плато не очень-то радужно. Так, прямо перед зданием лабораторного центра собрался практически весь его коллектив с требованием не увольнять их руководителя. Самого же Ляшко не пустили в канцелярию заведения, закрыв перед ним двери.

Напомним, в Украине третий день подряд фиксируется абсолютный антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован 921 случай инфицирования. И это только среди тех, что были подтверждены официально. Кроме того, болезнь унесла жизни еще 19 человек, а 586 пациентов вылечились.

Всего же за время пандемии в Украине зафиксировали 34 984 зараженных. Выздоровели 16 033, а скончались - 985. При этом по количеству протестированных людей наша страна находится едва ли не на последнем месте в мире.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.