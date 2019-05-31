Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

ЛВЗ PRIME выпустил новый продукт с охлаждающим эффектом – PRIME Cool

13:00
PRIME Cool - фото 1
PRIME Cool

PRIME Cool – водка c эффектом прохлады.

На улице лето и, как правило, это означает снижение интереса к крепким алкогольным напиткам. Что же делать водочным производителям в несезон? Технологи современного ликеро-водочного завода PRIME (пгт. Малиновка, Харьковской области) нашли решение и выпустили новинку PRIME Cool – водку с эффектом прохлады.Об этом сообщает "Лига. Новости".

"Вся продукция на заводе производится на самом современном оборудовании – говорит Елена Штонда, главный технолог ЛВЗ PRIME. – Поэтому в выпуске новинки главное – работа технологов, разработчиков рецептуры. Логично, что в качестве освежающего ингредиента для PRIME Cool мы рассматривали ароматный спирт масла мяты. Важно было добиться нужной пропорции – ни много, ни мало, чтобы не перебивало классический водочный вкус, а оттеняло его, придавая свежести. Мы перепробовали десятки пропорций и добились идеального результата, создав водку с эффектом прохлады".

PRIME Cool имеет еще одну интересную особенность. Ее бутылка модного цвета электрик при охлаждении меняет оттенок на холодный голубой.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
алкоголь Новости Украина
Партнерський матеріал
powered by lun.ua
Другое на тему
Мангеру смягчили меру пресечения - фото 1
Суд разрешил Мангеру свободу передвижения без разрешения следователей
14:00
Борис Шефир показал "патриотизм" - фото 1
Совладелец "Квартала" и брат помощника Зеленского хочет отмены квот и договоров с Путиным
10:00
Власти Малайзии внезапно начали помогать русским - фото 1
Премьер Малайзии не верит, что "Боинг" сбили российской ракетой
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...