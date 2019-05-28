Львов "запретил" Зеленскому говорить по-русски
Львовский облсовет призвал Владимира Зеленского не говорить по-русски в публичной сфере.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Львовский областной совет обращается к Вам (т.е. президенту – прим. ред) относительно Ваших последних публичных выступлений на различных мероприятиях в статусе Президента Украины.
Часть Ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание", - сказано в обращении.
Отметим, что сам Владимир Зеленский позиционирует себя как объединителя всех украинцев и страны, следовательно столь щекотливой темы он предпочел бы избегать. Однако ранее он заявлял, что он "за" поддержку украинского языка, но лишь "методом пряника, а не кнута". К тому же гарант пообещал в будущем пересмотреть определенные нормы языкового закона.
А это чревато определенными проблемами.