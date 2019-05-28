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Львов "запретил" Зеленскому говорить по-русски

20:00
Львов запретил Зеленскому говорить по-русски - фото 1
Львов запретил Зеленскому говорить по-русски

Львовский облсовет призвал Владимира Зеленского не говорить по-русски в публичной сфере.

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Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Львовский областной совет обращается к Вам (т.е. президенту – прим. ред) относительно Ваших последних публичных выступлений на различных мероприятиях в статусе Президента Украины.

Часть Ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание", - сказано в обращении.

Отметим, что сам Владимир Зеленский позиционирует себя как объединителя всех украинцев и страны, следовательно столь щекотливой темы он предпочел бы избегать. Однако ранее он заявлял, что он "за" поддержку украинского языка, но лишь "методом пряника, а не кнута". К тому же гарант пообещал в будущем пересмотреть определенные нормы языкового закона.

А это чревато определенными проблемами.

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Владимир Зеленский Львов украинский язык закон Новости Украина
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