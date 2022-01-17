Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону

Диктатор у своєму репертуарі / пресслужба Лукашенка

Союзник Путіна самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться із мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони "захищатимуться від мігрантів з Білорусі", - заяиви диктатор у ході наради 17 січня 17 січня, заслуховуючи доповідь про задум спільного оперативного навчання збройних сил Білорусі та Росії.

Лукашенко зазначив, що ще у грудні 2021 року домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання".

"Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - сказав Лукашенко.

Україна вже відреагувала на черговий перл неврівноваженого - в СБУ назвали заяву Лукашенка фейком.

"Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері", - наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Російська Федерація нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Крім цього Лукашенко створив мігранстьку кризу на кордоні з країнами Балтії та Польщею. Україна посилила захист кордону з Білоруссю, щоб унеможливити варіанту подібних провокацій з мігрантами на власному кордоні. Там триває спецоперація "Полісся".