Лукашенко заявил о союзе с Россией и отказе от повторных выборов (ФОТО)
На фоне чрезвычайно массовых акций протеста против сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси, утративший легитимность диктатор сподобился собрать около тысячи бюджетников, которых силой согнали в Минск.
Сегодняшний провластный митинг напоминал съезд оголтелых и развалившихся регионалов в 2014-м году: на фоне протестующих против Лукашенко бюджетников было в сотни раз меньше, зато их риторика в точности повторяла кремлевские тезисы.
Среди собравшихся на площади Независимости находились люди с российскими флагами, а также с коммунистической символикой. Более того, пропагандисты притащили на сцену якобы гражданку Украины, которая рассказала о "последствиях революции" в виде войны. В общем же, происходящее напоминало сборище под названием "Путин, введи войска".
Кроме того, на этом сборище выступил и сам Лукашенко, который нес откровенную пророссийскую ахинею, топил за союз с Россией и лепил бред об "опасности для Беларуси со стороны Запада".
Проправительственный митинг нелегитимный назвал "защитой независимости":
- Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Я не пойду на повторные выборы: Белоруссия то сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это... нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых".
Также пока еще находящийся у власти диктатор объявил о том, что в случае если беларусы "загубят первого президента, это будет началом их конца".
В общем, уходить со своего поста мирным путем Лукашенко, судя по всему, не собирается. Пожалуй, не позволит этому свершиться и Владимир Путин, который вместе со спецслужбами страны-террориста сумел гибридным путем добиться от нынешних властей РБ выполнения всех нужных ему условий.
В то же время акции протеста в Беларуси продолжаются, и количество участвующих в них людей настолько огромно, что верить в какое-либо разрешение конфликта без выполнения требований сторонников оппозиции на самом деле сложно.