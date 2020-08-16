Лукашенко заявил о союзе с Россией и отказе от повторных выборов (ФОТО)

Митинг за Лукашенко никак нельзя назвать массовым

На фоне чрезвычайно массовых акций протеста против сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси, утративший легитимность диктатор сподобился собрать около тысячи бюджетников, которых силой согнали в Минск.

Сегодняшний провластный митинг напоминал съезд оголтелых и развалившихся регионалов в 2014-м году: на фоне протестующих против Лукашенко бюджетников было в сотни раз меньше, зато их риторика в точности повторяла кремлевские тезисы.

Среди собравшихся на площади Независимости находились люди с российскими флагами, а также с коммунистической символикой. Более того, пропагандисты притащили на сцену якобы гражданку Украины, которая рассказала о "последствиях революции" в виде войны. В общем же, происходящее напоминало сборище под названием "Путин, введи войска".

Кроме того, на этом сборище выступил и сам Лукашенко, который нес откровенную пророссийскую ахинею, топил за союз с Россией и лепил бред об "опасности для Беларуси со стороны Запада".

Проправительственный митинг нелегитимный назвал "защитой независимости":

- Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Я не пойду на повторные выборы: Белоруссия то сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это... нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых".

Также пока еще находящийся у власти диктатор объявил о том, что в случае если беларусы "загубят первого президента, это будет началом их конца".

В общем, уходить со своего поста мирным путем Лукашенко, судя по всему, не собирается. Пожалуй, не позволит этому свершиться и Владимир Путин, который вместе со спецслужбами страны-террориста сумел гибридным путем добиться от нынешних властей РБ выполнения всех нужных ему условий.

В то же время акции протеста в Беларуси продолжаются, и количество участвующих в них людей настолько огромно, что верить в какое-либо разрешение конфликта без выполнения требований сторонников оппозиции на самом деле сложно.