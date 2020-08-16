Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Лукашенко заявил о союзе с Россией и отказе от повторных выборов (ФОТО)

17:00
Митинг за Лукашенко никак нельзя назвать массовым - фото 1
Митинг за Лукашенко никак нельзя назвать массовым

На фоне чрезвычайно массовых акций протеста против сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси, утративший легитимность диктатор сподобился собрать около тысячи бюджетников, которых силой согнали в Минск.

Сегодняшний провластный митинг напоминал съезд оголтелых и развалившихся регионалов в 2014-м году: на фоне протестующих против Лукашенко бюджетников было в сотни раз меньше, зато их риторика в точности повторяла кремлевские тезисы.

Лукашенко собирает антимайдан (ФОТО + ВИДЕО)

Среди собравшихся на площади Независимости находились люди с российскими флагами, а также с коммунистической символикой. Более того, пропагандисты притащили на сцену якобы гражданку Украины, которая рассказала о "последствиях революции" в виде войны. В общем же, происходящее напоминало сборище под названием "Путин, введи войска".

Кроме того, на этом сборище выступил и сам Лукашенко, который нес откровенную пророссийскую ахинею, топил за союз с Россией и лепил бред об "опасности для Беларуси со стороны Запада".

Лукашенко заявил о союзе с Россией и отказе от повторных выборов (ФОТО) - фото 204114

Проправительственный митинг нелегитимный назвал "защитой независимости":

- Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Я не пойду на повторные выборы: Белоруссия то сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это... нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых".

Лукашенко заявил о союзе с Россией и отказе от повторных выборов (ФОТО) - фото 204115

Также пока еще находящийся у власти диктатор объявил о том, что в случае если беларусы "загубят первого президента, это будет началом их конца".

В общем, уходить со своего поста мирным путем Лукашенко, судя по всему, не собирается. Пожалуй, не позволит этому свершиться и Владимир Путин, который вместе со спецслужбами страны-террориста сумел гибридным путем добиться от нынешних властей РБ выполнения всех нужных ему условий.

В то же время акции протеста в Беларуси продолжаются, и количество участвующих в них людей настолько огромно, что верить в какое-либо разрешение конфликта без выполнения требований сторонников оппозиции на самом деле сложно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь протест Александр Лукашенко Антимайдан Россия война выборы Новости Мир
Без Табу
Другое на тему
Контрабанда зброї та фальшиві гроші: діяльність кадирівців у "ЛНР" - фото 1
Контрабанда зброї та фальшиві гроші: діяльність кадирівців у "ЛНР"
14:00
В Минск начали свозить бюджетников со всех городов страны - фото 1
Лукашенко собирает антимайдан (ФОТО + ВИДЕО)
13:00
Количество зараженных за сутки куда больше, чем выздоровевших - фото 1
В Украине за сутки обнаружили 1637 новых зараженных коронавирусом
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30