Лукашенко заявил о перенесенном коронавирусе

Лукашенко рассказал о бессимптомном коронавирусе

Отрицающий пандемию накануне президентских выборов белорусский диктатор то ли на самом деле перенес болезнь, то ли придумал ее ради хайпа.

Во вторник, 28 июля, действующий президент Беларуси, который на этот раз наверняка не победит в демократических выборах, но уж точно задействует админресурс для сохранения власти, объявил о том, что якобы переболел COVID-19.

- Я прошу прощения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, что вы сегодня встречаетесь с человеком, на ногах умудрилась перенести коронавирус. Такой вчера вывод врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту.

Вполне может быть, что о своей болезни Лукашенко просто придумал ради получения хоть каких-то предвыборных дивидендов.

Известно, что в самом начале пандемии белорусский лидер публично заявлял о "нецелесообразности" карантинных ограничений, плел ерунду о борьбе с коронавирусом с помощью водки и тракторов. Впрочем, со временем официальный Минск все же как-то изменил позицию по поводу противодействия COVID-19.

Более того, в апреле Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусной кризиса.

Количество проведенных в Беларуси тестов в данный момент большее, чем в Украине. Поэтому и по выявленным зараженным наша страна-соседка лидирует.