Лукашенко-ТБ показало фільм з "обробленим" Протасевичем

Роман Протасевич дає свідчення-інтерв'ю / Скриншот

Білоруський державний телеканал ОНТ показав фільм про захоплення в заручники опозиціонера Романа Протасевича.

55-хвилинний філь лукашенківський телеканал опублікував на своєму YouTube-каналі.

Протасевич заявив, що переконаний в тому, що посадка літака була запланованою провокацією. На це, на їхню думку, вказує той факт, що повідомлення про затримання Протасевича з'явилися в соціальних мережах в той момент, коли він ще тільки стояв у черзі на паспортний контроль, а спецслужби Білорусі не знали, що він перебував на борту судна, яке приземлилося.

Хлопець нікому не повідомляв про свою поїздку, маршрут і дату вильоту, але у нього з кимось був конфлікт (ім'я він не називає). «У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, досить напружений ... Я написав у робочий чат за 40 хвилин до вильоту, куди і як я буду летіти. Там була і ця людина. І трапляється така ситуація ... Одна з перших речей, про яку я подумав, - реально мене просто підставили! Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, одразу опинився в Мінську. Ось одразу», - каже Протасевич.

Також затриманий повідомив, що не знає, хто зробив фотографію в автобусі, який віз пасажирів від літака до будівлі аеровокзалу.

Протасевич розповів, що після приземлення літака в Мінську він намагався не контактувати зі своєю дівчиною Софією Сапегою: «Думали, як мінімум минеться для неї. Тому з нею не контактував».

Такоє заручник Лукашенка заявив про марність акцій протесту й вказав, що вони стануть актуальними лише тоді, коли люди вийдуть на акції не черех політичні вимоги, а коли їм не вистачатиме їжі. Нині ж, за словами в'язня, навіть у СІЗО, де його тримають, чудові макарони з м'ясом.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями. Україна, ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.