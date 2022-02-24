Лукашенко також атакував Україну разом з росіянами
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приєднався до російський окупантів їх атаці проти України.
В ніч на 24 лютого разом з росіянами Україну атакувала також і білоруськам армія.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Заява ДПСУ:
Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ
Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.
Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.