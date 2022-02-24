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Лукашенко також атакував Україну разом з росіянами

07:51
Лукашенко підписав собі вирок - фото 1
Лукашенко підписав собі вирок

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приєднався до російський окупантів їх атаці проти України.

В ніч на 24 лютого разом з росіянами Україну атакувала також і білоруськам армія.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Заява ДПСУ:

Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ

Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.

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