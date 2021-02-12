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Смартфони слухають американці: У Лукашенка гострий приступ параної

20:27
Жодних смартфонів - фото 1
Жодних смартфонів

Білоруський диктатор вкотре продемонстрував власну неадекватність. Олександр Лукашенко заявив, що американці за допомогою смартфонів слухають людей, а "розумні люди" уже давно ходять з кнопковими телефонами.

"Чи бачите, скривджені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцятьох смартфонах і айфонах. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там паритеся за цими айфон, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди вже давно шукають телефони кнопкові. А ми...", - заявив скажений диктатор.

При цьому, судячи зі знімків з офіційних зустрічей, Лукашенко користується продукцією Apple, зокрема він має iMac.

Смартфони слухають американці: У Лукашенка гострий приступ параної - фото 207099
Стеження ведеться (с)
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УП
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