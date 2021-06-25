Лукашенці - торба: Євросоюз ввів секторальні санкції проти Білорусі

ЄС намагається задушити режим Лукашенка та робить ставку на Тихановську / АР

Нові санкції відносно Білорусі вводяться 24 червня. Їх спровокувала посадка літака Ryanair в Мінську та викрадення Романа Протасевича та його дівчини. На наступний день після введення болісних для режиму Лукашенка санкцій з'явилась інформація, що Протасевича та Сапєгу перевели під домашній арешт.

Санкції ЄС торкнулись дуже болючих для диктатора тем - калійної і нафтової галузей економіки Білорусі. Експорт продукції цих галузей в ЄС буде обмежений.

Країнам-членам Євросоюзу забороняється продавати Білорусі товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях, а також технології та програмне забезпечення для моніторингу або перехоплення інтернету і телефонного зв'язку.

Крім того, обмежений доступ Білорусі до ринків капіталу ЄС, а Європейський інвестиційний банк припиняє «будь-які платежі або перерахування будь-яких засобів» в рамках проектів в державному секторі і контрактів з владою на надання технічної допомоги.

Крім цього в Білорусь з ЄС заборонено поставляти товари, що використовуються для виробництва або обробки тютюнової продукції.

Раніше Євросоюз і США з цієї ж причини вже розширили персональні санкційні списки.

Фактично ЄС перекрив Лукашенці кисень й залишив його сам-на-сам з агресивною Росією.