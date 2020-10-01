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Луганская область в огне: российские террористы подожгли тысячи гектаров полей и лесов

13:00
Луганская область в огне: российские террористы подожгли тысячи гектаров полей и лесов - фото 1

По данным спасателей, в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще десять пострадавших были госпитализированы, 120 человек эвакуировали.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки возникло шесть масштабных пожаров.

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По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 9300 гектаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской в ​​Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотина, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Работы на месте пожаров проводятся в круглосуточном режиме.

Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Причина масштабных пожаров в Луганской области - многочисленные поджоги полей и лесов российскими оккупантами.

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Луганская область терроризм пожар Новости
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